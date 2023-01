Harry herceg könyvét viszik, mint a Harry Pottert

A “Spare” (Tartalék) című 407 oldalas műből – amely magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, “Tartalék” címmel – a globális kiadó, a Penguin Random House brit érdekeltsége (Transworld Publishers) a forgalmazás első napján 400 ezer példányt értékesített könyv, e-könyv, illetve hangoskönyv formájában.

Publishers claim Prince Harry's memoir 'Spare' is the 'fastest-selling non-fiction book ever' https://t.co/q5PftSFIwz

A két legnagyobb angliai hagyományos könyvesbolt-hálózat, a Waterstones és a WH Smith a szokásos időpontnál hamarabb kinyitotta üzleteit, bár a boltok előtt ezúttal nem voltak akkora sorok, mint a Harry Potter-epizódok megjelenése előtt.

Az eddigi abszolút rekordot a Harry Potter és a Halál ereklyéi (Harry Potter and the Deathly Hallows) című regény tartja. J. K. Rowling brit írónő regényfolyamának hetedik epizódjából, amely 2007 júliusában került a piacra, a megjelenés utáni első teljes napon Nagy-Britanniában 2,65 millió, az Egyesült Államokban 8,3 millió – vagyis csak a két legnagyobb angolszász piacon majdnem 11 millió – kelt el.

via GIPHY

Larry Finlay, a Transworld vezérigazgatója kedd este a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak elmondta: a cégnél mindig is tudták, hogy Harry herceg új memoárját elkapkodják majd a polcokról, de az elsőnapi kereslet a legvérmesebb várakozásokat is felülmúlta.

– fogalmazott a Penguin Random House brit érdekeltségének vezetője.

A hetek óra óriási várakozást csak fokozták azok a részletek, amelyek a megjelenés előtt egyébként hétpecsétes titokként őrzött könyvből idő előtt kiszivárogtak.

Prince Harry’s new memoir, Spare, is the fastest selling nonfiction book to date. It hit the stands today and has already sold 400,000 copies. pic.twitter.com/GngxJTLceU

— Deborah Roberts (@DebRobertsABC) January 10, 2023