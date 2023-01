Vírusként terjed Kate Winslet imádnivaló interjúja

Az A-listás színésznő jelenleg új filmjét, az Avatar: A víz útját népszerűsíti, és csupa kedvességgel és türelemmel fordult az ifjú riporter, Martha felé, amikor a lány elárulta Kate-nek, hogy ez élete első interjúja.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023