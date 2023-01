Holtan találták hotelszobájában a sorozatsztárt – egy éve nincs velünk Bob Saget

Egy évvel ezelőtt, január 9-én sokkolta a világot a hír, miszerint 65 éves korában az orlandói Ritz-Carlton hotelben holtan találták Bob Sagetet, a Bír-lak című népszerű televíziós vígjátéksorozat sztárját.

“I am broken. I am gutted… I will never ever have another friend like him.”

Actor John Stamos pays tribute to his former “Full House” co-star and friend Bob Saget, who was found dead in Orlando, Florida https://t.co/TdB5lQ2xoy pic.twitter.com/0EL6zpYxyQ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 10, 2022