Elhunyt a legendás filmsztár

Redeker december 20-án hunyt el Los Angelesben. Halálát a családja jelentette be. A színész 1979 és 1987 között játszotta Alex Marshall szerepét az Életünk napjaiban, egy gonosztevő karaktert, aki végül biztosítási csalásért került börtönbe a sorozatban. A színész játszott a Nyughatatlan fiatalok című sorozatban is 1987 és 1994 között.

The Y&R Family sends our deepest condolences to the family and loved ones of Quinn Redeker who blessed Y&R with his talents in two memorable roles. pic.twitter.com/EFe7Prf5WX

— Young & The Restless (@YRInsider) January 9, 2023