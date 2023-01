Örömhírt jelentett be a Rómeó és Júlia gyönyörű sztárja

A People magazin erősítette meg a hírt, hogy a Csillagpor, a Homeland és a Rómeó és Júlia sztárja, Claire Danes ismét várandós. A sztárpár 2009-ben házasodott össze, szerelmükből született a most 10 éves Cyrus Michael Christopher és a 4 éves Rowan.

Claire Danes and Hugh Dancy Are Expecting Baby No. 3 https://t.co/tCxcjtRp1H

