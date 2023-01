Elhunyt a legendás sorozat egykori gyereksztárja

A menedzsere erősítette meg a hírt, Adam Richet otthonában találták holtan a hétvégén.

Adam Rich, az egykori gyereksztár, aki Nicholas Bradfordot alakította az ABC Eight Is Enough című sorozatában, 54 éves korában elhunyt – számolt be róla a TMZ. A lap szerint Rich szombaton halt meg Los Angeles-i otthonában, a hatóságok közleménye szerint az idegenkezűséget kizárták, a család azonban egyelőre nem erősítette meg a halál okát.

Rich a sorozat 1977 és 1981 közötti öt évadának teljes időtartama alatt szerepelt a sorozatban, amelyben Tom Bradford (Dick Van Patten) fiát alakította. A 2015-ben elhunyt Van Patten, az akkori gyereksztárt a legintelligensebb szereplőnek nevezte a sorozatban, és különösen kedvesnek, aki odafigyel az emberek érzéseire, ami ritka a gyerekeknél.

Rich menedzsere a Twitteren keresztül osztott meg egy nyilatkozatot az elhunyt színészről:

“Ha ismerted Adam-et, egyszerűen imádtad a srácot. És ó, azok a történetek, amiket mesélt…”

A sorozat sikere után Adam több más sorozatban is szerepelt, többek között az ABC csatorna Code Red című szériájában, valamint a Dungeons & Dragonsban, amelyben a tinédzser varázslónak, Prestónak a hangját adta.

A színész később gyerekkori sikersorozatának két filmes folytatásában is feltűnt, majd néhány tévés szereplést kivéve nem sikerült számára a nagy áttörés Hollywoodban.