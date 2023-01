Fóka harapta össze a népszerű filmsztárt

Loulou Taylort, A farkas gyermekei című sorozat színésznőjét kórházba kellett szállítani, miután Dél-Afrikában egy feldühödött fóka szétmarcangolta. Loulou a Cape Town-i Clifton Beach közelében úszott az óceánban, amikor az állat megtámadta.

A támadásról készült videó ide kattintva nézhető meg.

Actress bitten 6 times by seal in front of horrified onlookers: ‘I was attacked’https://t.co/31NT4JzMOH#NewYork #NYC #NewYorkCity #ThingsToDoinNYC #onlyinNYC #newyorkers #ILoveNY #entertainment

— Things To Do In NYC (@happeningnyc) January 5, 2023