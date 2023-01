Tettlegességgel vádolja Harry herceg a brit trónörököst

A Spare (Tartalék) című 416 oldalas memoárkötet január 10-én kerül világszerte a könyvesboltokba, a Guardian című brit lap azonban, amelyhez eljutott egy előzetes példány, már csütörtökön közölt néhány részletet a műből.

A legnagyobb feltűnést az a rész keltette, amelyben Harry – III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – felfedi, hogy Vilmos egy vita hevében tettlegességre ragadtatta magát vele szemben.

A leírás szerint a trónörökös – aki édesapja után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz – a gallérjánál ragadta meg és a földhöz teremtette öccsét, miközben nyakláncát is elszakította.

‘William grabbed me by the collar, ripping my necklace, and knocked me to the floor, I landed on the dog bowl,’ Prince Harry claims in bombshell memoir ‘Spare’ https://t.co/G7Ot11VtlA pic.twitter.com/iAuO6d5HSl

