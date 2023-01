Félelmetes videón a lépcsőről lezuhanó filmsztár

A kétezres évek egyik legnépszerűbb sztárja, Busy Philipps horrorba illő balesetet élt át néhány hónappal ezelőtt, új év alkalmából pedig megosztotta az esetről készült, otthoni biztonsági kamera felvételét, amit ide kattintva lehet megnézni.

Busy Philipps reveals scary footage of fall down stairs: 'How am I not dead' https://t.co/33jNOhCYmj pic.twitter.com/gFiNkTIhRO

— Page Six (@PageSix) January 4, 2023