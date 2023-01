Horrorisztikus körülmények között találtak rá Jeremy Rennerre

Jeremy Renner kis híján elvérzett, miután ráborult meghibásodott hókotrója és nyílt törést szenvedett a lábán.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Jeremy Rennert, a Bosszúállók sztárját súlyos sérülésekkel szállították kórházba múlt vasárnap miután hótakarítás közben balesetet szenvedett a nevadai Tahoe-tó melletti farmján.

Jeremy Renner's freak snow plow accident: Source says it's "a miracle" the "Avengers" is alive. https://t.co/FZJdT61QiI pic.twitter.com/NTRMtA6Q2y — ExtraTV (@extratv) January 2, 2023

Az 51 éves színész vasárnap kora reggel felült a hókotrójára, hogy szabaddá tegye a háza előtt az utat, mivel Washoe megyében hatalmas hóvihar tombolt az éjszaka.

A német Kassbohrer gyártmány azonban meghibásodott és maga alá gyűrte Rennert, aki nyílt törést és mellkasi sérüléseket szenvedett. A színészre reggel 9 órakor orvos szomszédja talált rá, a férfi azonnal elszorította Renner lábát, aki akkorra már komoly mennyiségű vért vesztett.

A baleset helyszínére kiérkezett a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők is, a hatalmas hó miatt ugyanis nehezen fértek hozzá Rennerhez. Végül együttes erővel sikerült kiszabadítaniuk a színészt, akit 9:50-kor mentőhelikopterrel, súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Marvel star Jeremy Renner is 'conscious and speaking' and will have surgery today after suffering 'extensive' injuries https://t.co/xCN6bLlna0 — Daily Mail US (@DailyMail) January 2, 2023

Jeremy Rennert hétfőn megoperálták, de a TMZ beszámolója szerint, további műtétekre lesz szükség kiterjedt sérülései miatt. A színész jelenleg az intenzív osztályos fekszik, az állapota továbbra is súlyos, de stabil és eszméleténél van.

A családja közleményben reagált a történtekre és mély hálájukat fejezték ki mindenkinek.

„Elmondhatatlanul köszönjük az orvosoknak, az ápolóknak és mindenkinek, akik gondoskodnak róla. Köszönjük a rajongóknak a szeretetüket és támogatásukat, nagyra értékeljük az imáitokat.”

Rennernek egy közös lánya van volt feleségével, Sonni Pachecóval.

Az 51 éves Renner, akit Oscar-díjra is jelöltek A bombák földjén és a Tolvajok városa című filmekben nyújtott alakításáért, több Marvel-filmben szerepelt, játszott két Mission: Impossible-filmben, továbbá az Oscar-díjjal is jutalmazott Érkezésben is.