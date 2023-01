Az 59 éves Brad Pitt ismét gyerekvállaláson töri a fejét

Brad Pitt hónapok óta udvarol a 32 éves ékszertervezőnek, Ines de Ramonnak, aki tavaly szeptemberben vált el a Vámpírnaplók sztárjától, Paul Wesleytől. Noha a hölgy viszonylag hamar fejest ugrott egy újabb komoly párkapcsolatba, Brad Pitt éveket várt az Angelina Jolie-tól való válása után. Kétségtelen, hogy nők sokasága vállalta volna a feladatot, hogy betöltse a Brad szívében tátongó űrt, de a sármos hollywoodi színész inkább kivárt, és milyen jól tette!

Brad Pitt & Ines de Ramon Getting Serious After Spending New Year’s Eve Together (Report) https://t.co/Dmhn3TcVUr

— Daily News (@DOnlineUpdates) January 3, 2023