Ők Hollywood diplomás filmsztárjai

Nyolc híresség meghökkentő múltja.

A legtöbb kedvenc hírességedről talán nem is gondolnád, hogy színészkedés mellet van egy „polgári” végzettsége, pedig sokan közülük fiatalon, egy egészen más pályát képzeltek el maguknak.

Sztárok példája bizonyítja, hogy sosem tudhatod, merre visz az utad. Az egyik pillanatban még pszichológusként az emberek lelkét próbálod megfejteni, a másik perceben pedig már a fél világ ismeri a neved. Jogászként, biológusként, vagy éppen antropológusként indulsz neki az életnek, majd a világot jelentő deszkákon találod magad.

Natalie Portman: Pszichológia

Kevésbé ismert tény, hogy Portmannek már középiskolás korában két tanulmánya is megjelent tudományos folyóiratokban és a Harvard Egyetemen diplomázott pszichológiából. A színésznő világéletében azt az elvet vallotta, miszerint inkább legyen okos, mint híres. Nos, neki mindkettő sikerült!

Eva Longoria: Kineziológia

A Született feleségek sztárja a Texas A&M University-Kingsville-en szerzett alapdiplomát kineziológiából – a test mozgásmechanikájának tanulmányozásából. Így már világos, hogy miért szerette filmbéli karaktere is, a testet és lelket megnyugtató jógázást annyira.

Lisa Kudrow: Biológia

A Jóbarátok Phoebe-je 1985-ben szerzett diplomát biológiából a Vassar College-ban. A választása talán nem volt teljesen véletlen ugyanis édesapja dr. Lee N. Kudrow a fejfájás-gyógyászat elismert klinikusa és kutatója volt, illetve bátyja, David B. Kudrow is az orvosi pályát választotta, neurológusként dolgozik a mai napig.

Ashton Kutcher: Biokémiai mérnök

Az általa játszott szerepek miatt talán hajlamosak lennénk könnyed romantikus vígjáték színésznek mondani, de valójában biokémiai mérnöki tanulmányokat folytatott az Iowai Egyetemen 1996-ban, abban a reményben, hogy gyógymódot találhat a bátyja szívbetegségére.

Rowan Atkinson: Elektrotechnika

Minden idők egyik legjobb néma komikusaként tartják számon, de senki nem tudja róla, hogy “Mr. Bean” valójában villamosmérnöknek tanult Oxfordban.

Hugh Laurie: Antropológia és régészet

Mielőtt ismert színész lett, Laurie antropológiát és régészetet tanult Cambridge-ben. Külön érdekesség, hogy a sztár evezős volt, aki akár naponta nyolc órát is edzett, hogy kvalifikálja magát az olimpiára, de egy váratlan betegség, a mononukleózis egy csapásra végett vetett sportkarrierbeli álmának.

Arnold Schwarzenegger: Közgazdaságtan

31 éves korára Schwarzeneggert már a világ legnagyobb testépítőjeként tartották számon, azonban ő az erő mellett, az eszét is csiszolni szerette volna. Ezért 1979-ben a Wisconsini Egyetem felsőbb éves hallgatójaként nemzetközi üzletkötésből és közgazdaságtanból szerzett alapdiplomát. A Golden Globe-díjas amerikai színész, üzletember azonban nem érte be ennyivel, politikusi babérokra is tört: USA Kalifornia államának 38. kormányzója lett.

Gerard Butler: Jog

Mielőtt a 300 című filmben kaszabolta volna az ellenséget, Butler a Glasgow-i Egyetem jogi karán szerzett diplomát. A diploma megszerzése után ügyvédjelöltként vállalt állást egy edinburgh-i jogász cégnél, végül 25 évesen Londonba költözött, hogy színésznek álljon, a többi pedig már történelem.