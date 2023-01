Nagymama lesz a mai napig gyönyörű hollywoodi színésznő

Anyuka lesz Ireland Baldwin, Alec Baldwin és Kim Basinger lánya. A 27 éves modell Instagramon osztotta meg a jó hírt követőivel.

„Boldog új évet!” – írta Instagram-oldalára Ireland Baldwin, és egy fotót is mellékelt hozzá, amelyen egy ultrahang felvétel szerepel, és nem is akármilyen. A képen a modell kisbabája látható, akit jövőre várnak zenész barátjával – írja a People. com.

Ez lesz az első gyermeke, ami pedig azt jelenti, hogy híres szülei néhány hónapon belül nagyszülőkké válnak. Ireland apja a tavaly meglehetősen nehéz évet záró Alec Baldwin, édesanyja pedig a mai napig gyönyörű hollywoodi színésznő, Kim Basinger.

A bejegyzés alatt egyébként számos híresség gratulált kommentben, köztük Sarah Paulson és Rumer Willis is.

