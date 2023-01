Mindenkinek leesett az álla Dolly Parton és Miley Cyrus koncertje közben

A duó olyan legendás slágereket énekelt el a színpadon közösen, mint a Jolene, a Wrecking Ball vagy az I Love Rock 'n' Roll.

Miley Cyrus fergeteges és felejthetetlen szilveszteri partit adott több száz vendégének, az este alatt pedig ő maga gondoskodott a szórakoztatásról, olyan sztárénekesekkel az oldalán, mint keresztanyja, Dolly Parton.

Az évek során már többször is hallhattuk, milyen fantasztikusan illik egymáshoz a 76 éves country legenda és keresztlánya hangszíne, hiszen számtalanszor adták már elő közösen Dolly Jolene című dalát. A sláger a szilveszteri műsorbon se maradt ki, ám ezúttal olyan dalokat is a színpadra vittek, mint az I Love Rock ‘n’ Roll, a Wrecking Ball, a Walkin’ After Midnight vagy az I Will Always Love You.

Dolly Parton mellett, olyan hírességek csatlakoztak még Miley-hoz a színpadon, mint FLETCHER, akivel a Midnight Sky című dalt adták elő, de Cyrus együtt énekelt még az este folyamán Rae Sremmurddal, David Byrne-nel és Swae Lee-vel is.

Kapcsolódó tartalom

Miley meglepetés sztárfellépője nem más volt mint Sia, akivel a Paris Hilton által jegyzett Stars Are Blind című dalt énekelték. A szám alatt a híres örökösnő is csatlakozott a duóhoz. Paris amint magához ragadta a mikrofont, vélhetően az egész közönség egyszerre lélegzett fel, hogy az idősebbik Hilton lány végül megelégedett azzal, hogy celeb legyen és nem tört nagyobb énekesnői babérokra.

Miley Cyrus, aki kétségtelenül korunk egyik legtehetségesebb énekesnője, alig egy nappal a hatalmas szilveszteri partija után jelentette be, hogy két év után új dallal, a Flowers-szel jelentkezik január 13-án.