Elhunyt a legendás énekesnő

Anita Pointer, a Grammy-díjas Pointer Sisters oszlopos tagja, 74 éves korában elhunyt. A formációnak a hetvenes és nyolcvanas évek kiemelkedő pop, country és R&B slágereit köszönhetjük.

Az énekesnőt a rákkal vívott hosszú és fájdalmas küzdelem után családja és szerettei körében érte a halál, Beverly Hills-i otthonában.

Kevesen tudják, hogy Anita Pointer nemcsak énekesként, hanem dalszerzőként is közreműködött az együttesben, többek között annak a Fairytale című slágernek is társszerzője volt, amely 1975-ben Grammy-díjat kapott.

A Pointer Sisters 1969-ben indult, kezdetben két testvér June és Bonnie duójaként, majd hamarosan trióvá alakultak, ekkor csatlakozott hozzájuk Anita. Ő volt a második legidősebb a négy nővér közül, aki a csapat indulásakor még titkárnőként tevékenykedett, de hamar feladta irodai állását és a zenének szentelte az életét.

Az együttes később egy időre kvartetté alakult Ruth-tal a negyedik testvérrel, majd az énekesnővérek közül Bonnie az 1970-es évek végén elhagyta a csapatot, így ismét trióként folytatták a zenélést.

The Pointer Sisters – Forrás: Facebook / Anita Pointer

Az 1973-ban debütált első albumukról egyből sláger lett a Yes We Can Can Can nótájuk, de olyan legendássá vált dalokat köszönhetünk még nekik, mint a Fire, a He’s So Shy, a Slow Hand, valamint a Neutron Dance és a Jump. Az I’m So Excited pedig máig felkapott slágerként él a köztudatban.

Anita egyébként rendkívül nehéz időszakon volt túl, ugyanis 2003-ban elveszítette lányát, Jada-t és ebben a tragikus helyzetben maga mellé vette és nevelte unokáját, Roxie McKain Pointert.

„Bár mélységesen elszomorít bennünket Anita elvesztése, vigasztal minket a tudat, hogy végre lányával, Jadával és a nővéreivel, June-nal és Bonnie-val lehet. Ő volt az, aki a családot mindig egybe tartotta. Önzetlen szeretete mindannyiunkban tovább él” – áll a család közleményében.

