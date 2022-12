Sosem felejtjük őket: világsztárok, akiktől idén búcsúztunk

Ebben az évben is megannyi külföldi kiválóságtól búcsúztunk. A zenei világot pótolhatatlan veszteségek érték, ahogyan Hollywood sztárjai közül is többektől elköszöntünk. Kivétel nélkül mindannyian sok örömet szereztek munkásságukkal, rájuk emlékezünk most.

MTI/Jordan Strauss/Invision/AP/Invision/Jordan Strauss Januárban hotelszobájában találták holtan a komikust, akit legtöbbet a Bír-Lak című sorozat Danny Tannereként ismertek. A hatóságok megállapították, hogy Bob fejsérülés következtében halt meg. Arra a következtetésre jutottak, hogy véletlenül beütötte valamibe a tarkóját, nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, és így feküdt le aludni. Halálának nem volt köze droghoz vagy alkoholhoz. William Hurt William Hurt (Fotó: Earl Gibson III/WireImage) A Pókasszony csókja, A híradó sztárjai, a Lost in Space – Elveszve az űrben és az Erőszakos múlt című filmekből ismert sztár 71 éves korában márciusban hunyt el. Az Oscar-díjas színész családja körében halt meg, természetes okból. Taylor Hawkins Budapest, 2017. június 26.

MTI Fotó: Mohai Balázs Foo Fighters amerikai rockzenekar 50 éves dobosa márciusban hunyt el. Hawkinst a zenekar helyi fellépése előtt holtan találták a bogotai hotelszobájában. Legalább tízféle készítményt találtak a rocker vérében, halálának pontos okát nem közölték. Ray Liotta

Ray Liotta (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo) Hatvanhét éves korában váratlanul hunyt el májusban az amerikai színész, aki az 1990-ben, Martin Scorsese rendezésében bemutatott Nagymenők című gengszterfilmmel robbant be a köztudatba. A színész május végén álmában hunyt el a Dominikai Köztársaságban, ahol a Dangerous Waters című filmet forgatták. Paul Sorvino

(Fotó: MTI/AP/Invision/Richard Shotwell) A Nagymenők és a Nixon című filmek sztárja 83 éves korában, hosszas betegség után hunyt el júliusban. A New Yorkban született, olasz gyökerekkel rendelkező színész az 1970-es évektől szerepelt filmekben és sorozatokban. Legismertebb szerepét Martin Scorsese Nagymenők című filméjében alakította, ahol Paulie Cicero maffiózót játszotta. Olivia Newton-John Olivia Newton John (Fotó: EPA/EUGENE GARCIA) A nagy sikerű Grease (Pomádé) című musical sztárja augusztusban vesztette el a harcot a mellrákkal szemben. Newton-John 73 éves volt, családja és barátai körében hunyt el dél-kaliforniai farmján. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő 2018-ban jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála. Anne Heche Anne Heche (Fotó: EPA/NINA PROMMER) A színésznő olyan súlyos agysérülést szenvedett augusztusi autóbalesetében, hogy életét nem lehetett megmenteni. Gépekkel csak addig tartották életben, amíg eldőlt, mi lesz ép szerveivel.

Anne számos filmben szerepelt az 1990-es években, köztük a Hat nap, hét éjszaka vagy a Fedőneve: Donnie Brasco című alkotásban. Coolio Coolio

MTI/EPA/PAP/Grzegorz Michalowski A rapper barátja otthonában esett össze szeptemberben, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Coolio boldognak és egészségesnek tűnt élete utolsó napján, de barátai szerint a rapper súlyos asztmában szenvedett. Szerintük ez vezethetett a sztár halálához. Coolio, eredeti nevén Artis Leon Ivey Jr. a nyolcvanas években tűnt fel a popiparban, de nagy sikereit csak 1995-ben érte el, amikor megjelent Gangsta’s Paradise című száma. A dal a Veszélyes kölykök című film kísérőzenéje volt. Angela Lansbury Angela Lansbury (MTI/EPA/Pa/Steve Parsons) A Gyilkos sorok legendája pár nappal születésnapja előtt hunyt el októberben. Az Oscar-díjra jelölt, Broadway-musicalekben is szereplő színésznő 96 éves volt, karrierje csaknem nyolc évtizeden át tartott. Leginkább a főszereplésével készült Gyilkos sorok (Murder, She Wrote) című krimisorozatból ismerhették, amelyben Jessica Fletcher regényíró és amatőr nyomozó szerepét alakította. A sorozat 12 évadot élt meg 1984 és 1996 között. Robbie Coltrane

Robbie Coltrane (MTI/EPA/Daniel Hambury) A Harry Potter-filmek jóságos óriását, Hagridot alakító skót színész 72 éves korában hunyt el októberben. A brit színészlegenda több betegségben, többek között többszörös szervi elégtelenségben hunyt. Úgy tudni, a sztár már jó ideje rosszul volt, cukorbetegséggel és elhízással is küzdött. Háromszor tüntették ki a brit filmes Bafta-díjjal, 1994-ben, 1995-ben és 1996-ban is neki ítélték a legjobb tévészínésznek járó elismerést. Játszott két James Bond-epizódban, az Aranyszem és a Világ nem elég című filmekben. Kirstie Alley (Fotó: Twitter.com) December elején, rövid betegség után hunyt el 71 éves korában Kirstie Alley a Nicsak, ki beszél? sztárja. A színésznő halálát rákbetegség okozta, amelyet csak a közelmúltban diagnosztizáltak nála. A Cheersben 1987 és 1993 között szerepelt. A vígjátéksorozatban nyújtott alakítása mellett Emmy-szobrocskát vihetett haza a David anyja című tévéfilm főszerepéért is. A mozivásznon az áttörést a Nicsak, ki beszél? című film és folytatása, a Nicsak, ki beszél még? hozta meg számára 1989-ben és 1990-ben, melyben John Travolta volt a partnere. +1

(Fotó: MTI/AP/PA/Pool/Joe Giddens) A királynőt életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában szeptemberben. Halálának okaként mindössze az „Old age” (idős kor) meghatározást tüntették fel halotti bizonyítványában. Halálának pillanatától elsőszülött fia, a 73 esztendős eddigi trónörökös, III. Károly a brit uralkodó, a trónörökös pedig Vilmos, walesi herceg.