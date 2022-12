A Nicolas Cage-ről keringő legvadabb mítoszok nyomában

Ha van hollywoodi színész, akit több hátborzongató mítosz leng körül, mint bárkit a filmiparban, akkor az csakis Nicolas Cage lehet, aki nemrég megszólalt a róla keringő pletykákról.

Némelyiket cáfolta, ám van, amit beismert.

Nicolas Cage finally faces wild rumors in first talk show appearance in 14 years https://t.co/FVcN7DAfXk pic.twitter.com/6luFV3cZrT

— Page Six (@PageSix) April 21, 2022