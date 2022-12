Elizabeth Taylor kijátszotta a halált

A hollywoodi legenda, Elizabeth Taylor annyi tablettát vett be az 1980-as években, hogy egy orvosi szakértő, azt feltételezte, hogy a színésznő meghalt, mivel az adagok alapján, lehetetlennek tűnt, hogy túlélte.

Az új életrajzi könyv, az Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon szerint, 1983-ra a sztár tablettaszedése olyan súlyossá vált, hogy akkori menye, Aileen Getty panaszt tett az illetékes hatóságoknál, mivel a színésznő egyes orvosai túlzásba vitték a gyógyszerfelírást.

Elizabeth Taylor took so many pills, a medical expert assumed she was dead https://t.co/WJzK5xolcv pic.twitter.com/UI2OhhCzZl — Page Six (@PageSix) December 7, 2022

A színésznő három orvosa 1983 és 1988 között összesen több mint 1000 receptet írt fel huszonnyolc gyógyszerre, köztük nyugtatókra, altatókra és fájdalomcsillapítókra.

Taylor alkoholfüggőséggel is küzdött, ami a Richard Burton walesi színésszel kötött viharos házassága alatt súlyosbodott, aki maga is komoly alkoholista volt.

Elizabeth Taylor (j) és Richard Burton (b) a Corvin Filmszínházban találkozik a budapesti közönséggel, ahol bemutatták a főszereplésükkel készült “Makrancos hölgy” című filmet.

MTI Fotó: Friedmann Endre

A színésznő alkohol és drogfüggősége még tovább rosszabbodott John Warner amerikai szenátorral kötött házassága alatt, amelyben az idő nagy részében unatkozott és magányos volt.

„A washingtoni élet egy szenátor feleségeként függővé tett”

– fogalmazott évekkel később Taylor.

Fotó: Instagram/@elizabethtaylor

A színésznő az 1982-es válásuk után visszaköltözött Los Angelesbe, de fájdalomcsillapítók iránti függősége egyre súlyosbodott.

„Manipulálta az orvosait, hogy akkor és olyan tablettákat adjanak neki, amilyeneket csak akart. Elizabeth Taylornak nagyon nehéz volt nemet mondani”

– írta az új önéletrajzi könyvben a szerző, Kate Andersen Brower.

K_EPA20010523016.jpg-Elizabeth-Taylor-amerikai-filmszínésznő-MTI-FOTÓ-EPA-ANSA-DANIEL-DAL-ZENNARO.jpg

Taylort többször szállították kórházba túladagolás miatt, egyik alkalommal pedig az egyik orvos halottnak nyilvánította a színésznőt a leleteit látva.

Noha a legendás színésznő többször is megjárta az elvonót, élete végéig, egészen 2011-es haláláig küzdött függőségeivel.