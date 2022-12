A repülő, amely első osztályú Harry Potter helyet kínál

A Qantas Airbus A380-as kétszintes repülőgépén 485 ülőhely van, ebből 14 elsőosztályú. A 2F ülés azonban a többinél is kelendőbb, és amit a személyzet viccesen csak „Harry Potter helynek” hív.

Why the Qantas A380 has a ‘Harry Potter’ first class suite https://t.co/VIuQ080V4B @Exec_Travellerより

— 十六夜旅/Rilassareise (@rilassareise) November 21, 2022