Hírességek, akik a plasztikai sebészet elrettentő példái

A gazdagok egyik nagy kiváltsága, hogy méregdrága szépészeti beavatkozásokat vehetnek igénybe, hiszen mi másra is költhetne valaki, akinek minden anyagi java megvan már, mint a hosszan tartó fiatalságra?

Sajnos azonban hiába fizet be valaki a legjobbnak ígérkező, legdrágább beavatkozásra, az sem garancia a tökéletes vonalak és görbületek elérésére. Bár sikersztorik is akadnak bőven, a félresikerült operációk, főleg ha az egy hírességet érint, sokkal érdekesebbek, hiszen ők legtöbbször tehetségük mellett, külső adottságaikkal keresik a kenyerüket, arcukat egy egész világ ismeri, de egy rosszul sikerült plasztika után egy életre derékba törhetik a karrierjüket, jobb esetben csak egy-két hétig vállnak állandó témává a magazinok hasábjain.

Renée Zellweger

A Bridget Jones sztárja, aki többször is hangoztatta, hogy a szépségért sok mindent hajlandó megtenni, kivéve a plasztikai beavatkozást, évekkel ezelőtt mégis önmagára egy kicsit sem hasonlítva, büszkén állta a sajtó kedvesnek aligha mondható kritikáját. A színésznő vélhetően botoxkúrára, valamint szemhéjfelvarrásra is befizetett, de szerencsére mindez már a múlté. Ugyan évek kellettek hozzá, de Renée arcából kiment a botox, azóta pedig tanulva a régi hibából, messzire elkerüli a plasztikai sebészeket.

Courteney Cox

A Jóbarátok Monicája egykor gyönyörű és természetes volt, ám az öregedéstől való félelem őt is gyorsan utolérte Hollywoodban. A színésznő több botox és hialuronsavas kezelésen is átesett, amely annyira eltorzította az arcát, hogy minden jelentősebb szereptől elesett. Szerencsére azóta teljesen leállt a beavatkozásokkal, és ő maga is beismerte, hogy hiba volt ennyire beleásnia magát a dologba.

Tori Spelling

A Beverly Hills 90210 sztárja nehezen birkózik meg az öregedés jeleivel. A 48 éves színésznőről köztudott, hogy többször feküdt már kés alá, arca az évek alatt jóformán felismerhetetlenre torzult, de sajnos a rosszat is lehet fokozni Tori ugyanis leginkább egy 26 éves Barbie babának néz ki újabban.

Zac Efron

Twitteren kezdett egy terjedni egy fotó Zac Efronról, melyen sokak szerint megváltozott az egyébként jóképű színész. Az internet népe persze azonnal farkast kiáltott, pontosabban plasztikai beavatkozást. A legnagyobb showman sztárja nemrég egy interjúban árulta el, hogy komoly balesetet szenvedett, eltörte az állkapocscsontját, amikor otthon a zokniban megcsúszott és az arcát a gránitszökőkútba ütötte.

Heather Locklear

A Melrose Place egykori bombanője felismerhetetlenségig átszabott arcával sokkolta a rajongókat a tavaly megjelent filmjében. A kilencvenes és kétezres évek ma már hatvanéves szőke ciklonjának látványos súlygyarapodását szinte észre sem venni a plasztikai műtétek miatt eltorzult arca mellett, amin ráadásul évekig tartó alkohol- és drogproblémái sem segítettek.

Priscilla Presley

Vajon mit szólna hozzá Elvis Presley, ha most meglátná volt feleségét Priscillát? Vélhetőleg sokkot kapna. Priscilla rendszeres vendége a plasztikai sebészeteknek. Gyakran kap szilikon injekciókat az arcába, ami azonban ennek köszönhetően úgy néz ki, mintha felpuffadt volna. Bőre szinte már viaszos megjelenést kölcsönöz neki, ami a folyamatos lézeres kezeléseknek és a botoxnak köszönhető. Saját maga csak annyit tett hozzá mindehhez: „Egy elrontott plasztikasorozat áldozata vagyok.”

Linda Evangelista

Linda Evangelista seen without face mask after fat-freezing procedure left her permanently deformed – Daily Mail https://t.co/VwjyaGJBHD pic.twitter.com/NyQe1LY3Mr — Beautyller™ (@beautyller) February 25, 2022

A 90-es évek egyik legszebb és legünnepeltebb szupermodellje hosszú évek után néhány hónapja nyílt meg először egy interjúban, ahol elárulta, hogy egy rosszul sikerült szépészeti kezelés miatt teljesen eltorzult a teste. A zsírfagyasztásnak nevezett beavatkozástól ugyanis nem összezsugorodtak a zsírsejtek, hanem megnagyobbodtak, és a modell teste amorffá vált. Mivel mindig is a testéből élt, ezért abba kellett hagynia a modellkedést, és mai napig nehezen beszél a történtekről.