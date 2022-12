Botrány a köbön! Ezek a hírek idén mindent vittek

A hírességek számtalan felejthetetlen pillanatot szereztek nekünk 2022-ben is, beleértve a luxus esküvőket, váratlan szakításokat, a várva várt gólyahíreket, a vörös szőnyegen és díjátadókon való megjelenéseket, és persze néhány botrányt is.

A filmsztárok és az énekesek idén is bőven adtak beszédtémát a rajongóknak. Lássuk hát 2022 legnagyobb celebbotrányait!

Shakira

Shakira kolumbiai énekesnő és exe, Gerard Piqué spanyol labdarúgó (Fotó: MTI/EPA/Quique García)

Az énekesnő duplán is felkerülhetne a listára, hiszen adócsalási pere mellett Piquével való szaktásáról is épp olyan sokat írtak a lapok, főleg mivel megcsalás állhatott a háttérben.

Bírósági tárgyalása azonban még ennél is nagyobb port kavar. A barcelonai törvényszék szeptemberben úgy döntött, bíróság elé kell állnia Shakirának Spanyolországban, ahol 14,5 millió eurós (5,9 milliárd forint) adócsalással vádolják a kolumbiai énekesnőt, a bírósági tárgyalás időpontját azonban még nem tűzték ki.

Amennyiben bűnösnek találtatik, akár év börtönbüntetésre és 24 millió dolláros bírságra is számíthat. Shakira azonban tagadja, hogy 2012 és 2014 között spanyolországi lakos volt, és igazolni tudja, hogy 10 141 075 dollárnyi adót fizetett az amerikai kormánynak, mivel akkoriban Amerikában élt.

Britney Spears

( Fotó: EPA/NINA PROMMER)

Britney Spears idén ismét férjhez ment. A ceremónia azonban nem volt minden zökkenőtől mentes, ugyanis, Britney volt férje, Jason Alexander belógott a helyszínre és megpróbálta félbeszakítani az esküvőt. A dühödt exet a rendőrség tartóztatta fel.

Nem sokkal a menyegzőn történt jelenet után a 40 éves énekesnő távoltartási végzést kapott exével szemben, és kirúgta teljes biztonsági csapatát.

Britney exférje, akivel 2004-ben két napig voltak házasok, egy speciális, súlyosbító váddal is szembesült augusztusi tárgyalásán, mivel az esküvőn történt bűncselekmények idején egy másik állambeli ügy miatt próbaidőn volt. Végül 128 napnyi börtönbüntetésre ítélték, de mivel már 64-et letöltött az ítélet kihirdetése előtt, jó magaviselete miatt nem kellett letöltenie a fennmaradó részt.

Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A filmszínészt három évvel ezelőtt összesen több mint 20 nő vádolta meg zaklatással, de az esetek többsége elévült, és végül három nő vádja alapján indult eljárás ellene. A tárgyalásra idén tavasszal került sor, ahol, a színész elismerte, hogy erőszakkal szájon csókolt egy felszolgálónőt 2018 szeptemberében egy manhattani szórakozóhelyen.

Cuba végül vádalkut kötött, melynek részeként a színésznek további fél évig folytatnia kellett egy jó magaviseletre tanító, 2019-ben kezdett kurzust.

Ezra Miller

Ezra Miller (Fotó: MTI/EPA/Peter Foley)

A Legendás állatok sztárja úgy gyűjtötte idén a rendőri feljelentéseket, mint más a cipőket. Ezrát rendbontás és zaklatás miatt tartóztatták le áprilisban, amit pár hétre rá betöréssel fokozott. A 29 éves színész ellen távoltartási végzést kért egy Hawaiin élő házaspár, miután a színész betört az otthonukba az éjszaka közepén és néhány személyes holmijukat is ellopta, köztük az útleveleiket és a pénztárcáikat.

A színészt ezután gyermekrablással akarták megvádolni, miután hónapokig bujtatott egy 25 éves anyukát három gyermekével vermonti birtokán, akitől el akarták venni a felügyeleti jogot. A rendőrség a színésznél kereste az anyát, aki gyermekeivel együtt ismeretlen helyre távozott. Mivel Ezra vélhetően tudta, hol tartózkodtak, gyermekrablás vádját kockáztatta.

Adam Levine

(Fotó: Instagram/@behatiprinsloo)

Ha a hatóságokkal nem is, a közvélemény rosszallásával és legfőképpen gyermekei anyjával kellett szembenéznie az énekesnek, aki kellemetlen magánbeszélgetései miatt került a pletykalapok címoldalára.

Levine egy éven át csalta feleségét, Behati Prinslo. A fiatal modell, Sumner Stroh TikTok oldalán rántotta le a leplet a Marron 5 énekeséről, aki épp harmadik gyermekét várja Behatival.

A modell állítása szerint kapcsolatuk nem csak az interneten zajlott, személyesen is többször találkoztak, amit az énekes egyébként tagad, bár azt beismerte, hogy átlépett egy határt.

Johnny Depp

Johnny Depp (Fotó: MTI/EPA/Pool/AP/Steve Helber)

Hónapokig Johnny Depp és exfelesége, Amber Heard rágalmazási peréről szóltak a hírek, legfőképpen Depp laza, már-már polgárpukkasztó viselkedése miatt a tanúk padján, melyet élőben követhetett az egész világ.

Depp 50 millió dollárra perelte be volt feleségét, azzal vádolva, hogy megrágalmazta egy 2018-as véleménycikkében, amelyben azt írta, hogy családon belüli erőszak áldozata volt. Heard 100 millió dolláros ellenkeresetet nyújtott be A Karib-tenger kalózai sztárja ellen, mivel Depp ügyvédje meghazudtolta. Az egykori sztárpár mindkét tagja azzal vádolta a másikat, hogy tönkretette a karrierjét.

A hathetes tárgyalás alatt a tanúvallomások a rövid házasság számos drámai részletét tárták fel. Heard azt vallotta, hogy Depp legalább tucatszor bántalmazta fizikailag vagy szexuálisan. Depp viszont azt mondta, hogy soha nem ütötte meg, volt felesége találta ki a bántalmazási vádakat, és éppen ő volt az, aki többször is rátámadt. A polgári esküdtszék 15 millió dolláros kártérítést állapított meg Depp javára, amit a volt feleségének kell megfizetnie. Ugyanakkor Heardnek is igazat adtak ellenkeresetének bizonyos pontjaiban, így neki kétmillió dolláros kártérítést ítéltek meg. Mindkét fél fellebezése után a Deep és Heard peren kívüli egyezségett kötött, melynek értelmében Heard 1 millió dollárt fizet volt férjének, és a feleknek nem lesznek további pénzügyi követeléseik egymástól.

Will Smith

(Fotó: EPA/ETIENNE LAURENT)

Ha karrierjének nem is tett jót, az év botrányáért járó képzeletbeli fődíj egyértelműen Smith-nek jár, aki az Oscar színpadán kevert le egy pofont a gálát vezető Chris Rocknak.

A legjobb főszereplőként frissen Oscar-díjat nyert Will a március végén tartott gála során felmasírozott a színpadon álló komikus Chris Rock mellé, majd lekevert neki egyet, miután a konferanszié eleresztett egy viccet Will kopasz feleségéről Jada Pinkett Smithről, aki pár hónappal korábban vallotta be, hogy egy betegség miatt jelentős mértékben hullik a haja.

Bár Will a pofon után szinte azonnal, majd néhány hónappal később egy videón keresztül is bocsánatot kért Rocktól, a komikus azóta sem kommentálta a nyilvánosság előtt, hogy megbocsájtott-e kollégájának a kirohanásért vagy sem.