Lajos herceg rendszeresen ellopja a show-t a királyi családtól

Lajos már többször bebizonyította, hogy a királyi család szeretni való sztárja, és ez idén karácsonykor sem volt másképp. Ez volt az első alkalom, amikor Vilmos herceg és Kate Middleton 4 éves fia, Lajos herceg is csatlakozott a királyi család hagyományos ünnepi istentiszteletéhez.

Hasonlóan a néhai II. Erzsébet királynő júniusi platinajubileumi ünnepségén lezajlott eseményekhez, a Szent Mária Magdolna-templomba vezető karácsonyi sétának is a kis Lajos lett a főszereplője.

Lajosnak ugyanis nem volt ínyére, hogy édesanyja a templom felé haladva – a hagyományoknak megfelelően – köszöntötte az ott várakozó tömeget és kedvesen beszélgetett néhányukkal. Az ifjú herceg egy ideig mosolygott, majd amikor megunta a csevegést, nemes egyszerűséggel karon fogta édesanyját és elrángatta az emberek elől.

