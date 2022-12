Amikor a földkerekség legszexibbnek tartott férfija ül mellénk a metrón

Sztárok, akik "köztünk" járnak, mert nem minden gazdag híresség járja luxusautókkal a várost.

Híresek, gazdagok, valószínűleg egész autógyűjteményük van, ezeknek a sztároknak mégsem ciki együtt szorongani az átlagemberekkel a metrón vagy bérletért sort állni. Bizony vannak hírességek, akik nem tartanak sofőrt és nem ülnek órákig a belvárosi dugókban, csak hogy elvergődjenek céljukhoz. New Yorkban például mindenki nagyon jól tudja, hogy ha nem akar elkésni, jobb ha leteszi a négykerekűjét, és inkább jegyet vált.

Helen Mirren

Helen Mirren takes the subway JUST LIKE US. http://t.co/mefIJNt6lf pic.twitter.com/CaB3By8p2w — Marie Claire (@marieclaire) February 1, 2015

Az angol színésznő gyakorlatilag megteremtette a metrózók etikettjét. Ha valaki, akkor ő tudja, hogyan legyen valaki dáma még egy olyan helyen is, ahol a legtöbben izzadtan szoronganak a vagonokban. Ezzel szemben a Red sztárja télen szőrmebundában, elegáns kesztyűben úgy ücsörgött a földalattin, mint egy uralkodónő, sikkesen és kecsesen. Egyszerűen bámulatos nő!

Penn Badgley

A Te sztárja a népszerű sorozata szerint igazi kukkoló, azonban a való életben őt szokták titokban fotózni, mégpedig az olyan szemfüles rajongók, akik persze azonnal kiszúrják őt, ha New Yorkban tömegközlekedve utazik. Ez pedig nem is olyan ritka, mivel Penn rendszeres utasa a New York-i metrónak.

Tom Hanks

Helen példáját persze nem követi minden New Yorkban tartózkodó híresség. Itt van például Tom Hanks, aki a lehető legátlagosabb szerelésben indult neki januárban a megszámlálhatatlan megállóknak. Még álruhában is mindenki felismeri, és az a szóbeszéd járja, hogy Tom ilyenkor is készséges, szívesen elcseverészik, autogramot is ad, ha éppen jó hangulatban találják.

Katy Perry

Katy Perry barátaival vágott bele a nagy kalandba. Fotó: Instagram

Szilveszterkor a Nagy Almában úgy kell ünnepelni, ahogyan azt egy igazi New York-i teszi. Ennek szerves tartozéka, hogy az ember metrón érkezik a Times Square-re. Katy Perry és kisebbfajta tömeget alkotó barátai hűek maradtak a hagyományhoz, így kivételesen nem limuzinokkal, hanem tömegközlekedési eszközzel indultak neki az éjszakának. Az énekesnő valószínűleg élvezte az inkognitót, az alábbi fotót például csodálói helyett saját maga posztolta Instagram-oldalára.

Bradley Cooper

If anyone needs us, we'll be riding the subway nonstop looking for Bradley Cooper http://t.co/l7XUKanKY9 pic.twitter.com/q2HmTJHvSH — People (@people) November 25, 2014

A földkerekség legszexibbnek tartott férfija is a leggyorsabb útvonalat választotta a Broadway felé, amikor Az elefántember című darab főszerepét próbálta. A Másnaposok sztárja baseballsapkában, napszemüvegben, hátizsákkal ácsorgott a szerelvényen, ahol pontosan úgy festett, mint bármelyik turista, aki épp nyakába készül venni a várost. Egy szemfüles utasnak köszönhetően most már tudjuk, Coopernek simán belefér az elvegyülés…

Katie Holmes

Katie Holmes Rides the Subway Just Like the Rest of Us! Katie Holmes leans against the wall of a … https://t.co/5GspgIGwWk via @justjared pic.twitter.com/PS6UCRdrsO — 📰The_News_DIVA📰 (@The_News_DIVA) October 16, 2017

Mióta a színésznő áttette a székhelyét a keleti partra, gyakran látni őt is a reggeli tumultusban, Tom Cruise exe ezt a környezetkímélő módot választja a munkába járáshoz. A színésznő kislánya, Suri is gyakran utazik híres mamájával a földalattin, Katie azon van, hogy egyetlen gyermeke a lehető legátlagosabb életet élhesse, így aztán autó és taxi helyett ők is metróznak.

Neil Patrick Harris

Az Így jártam anyátokkal sztárja többszörös Tony-díjas színművész, amit persze sokan nem tudnak róla. Ezért hát nem is csoda, hogy a Broadway a második otthona, harlemi lakásából mindig metróval közelíti meg. Bár Neil híres a humoráról, idegenekkel nem mókázik szívesen két megálló között; de persze senkire nem förmed rá, ha lefotózza. Szóval ha máshol nem is, de az egyik szerelvényen az embernek még esélye is lehet lekapni a nagy dumás sztárt.