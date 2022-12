A legtüneményesebb sztárbabák, akik idén elrabolták a szívünket

Michelle Williams és Thomas Kail

A Venom-filmek és a Dawson és a haverok gyönyörű színésznője május elején jelentette be, hogy két évvel a második gyermeke születése után, ismét várandós. A színésznő bár nem jelentette be gyermeke megszületését, a lesifotósok a picivel sétálva örökítették meg november elején.

Michelle Williams gives birth to third baby, her second with husband Thomas Kail https://t.co/0QRgfPWAgF pic.twitter.com/bTyEcRm5rP

— Page Six (@PageSix) November 2, 2022