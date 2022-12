Karácsonyi csoda: sosem felejti el a pincérnő, amit vendégétől kapott

Eleredt a könnye a meghatottságtól annak a várandós pincérnőnek, akinek az egyik vendége 1300 dollárt, azaz közel fél millió forint borravalót nyújtott át – írja az Independent.

Ashley Barrettet, aki a pennsylvaniai Stonybrook családi étteremben dolgozik, rendkívül váratlanul érte, amikor egy vendége megtette ezt a hihetetlen gesztust.

A férfi először megkérdezte a pincérnőt, hogy mi volt a legnagyobb összegű borravaló, amit valaha munkája során kapott. A hölgy elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy nagyjából 100 dollár, azaz átszámítva körülbelül 40 ezer forint.

