A legizgalmasabb kulisszatitkok az Igazából szerelemről

Minden idők egyik leghíresebb romantikus karácsonyi filmje, a nagyágyúktól hemzsegő 2003-as Igazából szerelem számos olyan karaktert és jelenetet adott, és ad mai napig a nézőknek, akik és amik évről évre ellágyítják a szíveket.

Ott a Keira Knightly számára adott néma szerelmi vallomás, Emma Thompson csalódottsága, mikor rájön, hogy filmbéli partnere, a néhai Alan Rickman megcsalja, a Hugh Grant által megformált brit miniszterelnök tánca vagy éppen szerelembe esése a titkárnővel.

A Bill Nighy által játszott Billy Mack, a kiöregedett rocksztár az Igazából szerelem (Love actually) című 2003-as játékfilmből (forrás: Twitter)

A különböző karakterek bájos, néha viszontagságos, de megható karácsonyi története volt az első film, melyben több volt a hollywoodi híres színész, mint amennyit egy kisvárosi mozi egy hónap alatt fel tud vonultatni a vásznon.

Ha hozzánk hasonlóan ti is körülbelül 498356 alkalommal néztétek meg a karácsonyi sikerfilmet a 2003-as megjelenése óta, akkor valószínűleg jogosan feltételezhetitek, hogy már mindent tudtok az Igazából szerelemről. Vagy mégsem?

A romantikus tóparti jelenet hazugság volt

A film egyik legromantikusabb jelenetében, amikor Jamie (Colin Firth) és Aurelia (Lúcia Moniz) a tóba ugranak, hogy megmentsék az író könyvének kéziratát. Mint kiderült a víz mindössze tizennyolc centi mély volt, ezért a színészeknek térdelniük kellett, hogy a tó mélyebbnek tűnjön. Ha ez még nem lenne elég, a tavat ráadásul ellepték a szúnyogok, a színészt pedig annyira összecsípték a rovarok, hogy a könyöke avokádó méretűre duzzadt.

Keira Knightley csak azért viselt sapkát, hogy eltakarjon egy pattanást a homlokán

Biztos mindenki emlékszik arra a bizonyos jelenetre, amikor a Juliet visszanézi az esküvői videókat, amiket férje legjobb barátja vett fel, és ekkor döbben rá, hogy a hűvös felszín alatt Mark valójában szerelmes belé. Nos, a jelenet alatt a színésznő végig sapkát viselt és ennek egy oka volt csupán, amit Keira egy interjúban árult el. “Volt egy hatalmas pattanás a homlokom közepén. Ez a baj, ha 17 éves vagy és filmekben játszol!”

Alan Rickman által megformált Harrynek valóban viszonya volt

Emma Freud forgatókönyvíró – a film rendezőjének felesége – egy Twitter-üzenetre válaszolva árulta el, hogy Karen és Harry együtt maradtak, de a házasságuk soha többé nem lett olyan, mint volt. Freud azt is elmesélte, hogy az ő eredeti elképzelése szerint Harry csupán flörtölgetett a titkárnőjével, ám a rendező határozottan úgy döntött, itt egy viszonyról van szó, amelynek minden útját bejárta a pár.

Juliet és Sam állt a való életben korban a legközelebb egymáshoz

Keira, aki egy házas nőt játszott, 17 éves volt a forgatás elején, míg Thomas Brodie-Sangster a hősszerelmes kisfiú 13. Tehát közöttük mindössze négy év volt, így ők ketten álltak korban a legközelebb egymáshoz a stábban.

Colin Firth epikus csókját megkoreografálták

Mi nézők, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a csókjelenetekben van némi spontaneitás, és ez általában igaz is szokott lenni, kivéve ebben a bizonyos jelenetben. Colin Firth és a portugál lány közötti csókot szó szerint megrendezték. A forgatókönyvíró, Emma Freud volt a mesteri lángelme az akció mögött. „Pontosan megkoreografáltam a jelenetet. Ki, mikor és hova teszi a kezét, milyen szögbe hajtja a fejét, stb.”

A rendező szándékosan szerepeltetett ismert és feltörekvő színeszeket a filmben

Richard Curtis egy korábbi interjújában árulta el, hogy a terve be is vált, az Igazából szerelem feltörekvő sztárjai nevét ma már mindenki ismeri. Ott van például January Jones, aki olyan filmekben kapott szerepet, mint a Mad Men vagy az X-men. Chiwetel Ejiofor a 12 év rabszolgaságban, Andrew Lincoln pedig a The Walking Deadben tűnt fel. „Ami Keirát illeti, neki ez volt még csak a második filmje és emlékszem megkérdeztem tőle, hogy mit tervez azután, ha végzünk, mire ő azt válaszolta, hogy elvállalta egy szörnyű kalózfilm egyik szerepét, amit már bán, de megcsinálja.”

Hugh Grant ki nem állhatta a táncolós rész gondolatát

Sokkal komolyabbra akarta venni a miniszterelnök karakterét, mint Curtis, és annyira nem értett egyet a rendezővel, hogy próbálni sem volt hajlandó a jelenetet. Végül az utolsó pillanatban vették fel az improvizált táncot, és addigra Hugh annyira élvezte, hogy együtt énekelte a szöveget a Pointer Sistersszel.

Mark szerelmi vallomása közben, a színész saját kézírása látható a táblákon

Bizton állíthatjuk, hogy a film egyik legikonikusabb és legfelejthetetlenebb jelenete, amikor Mark szerelmet vall Julietnek az ajtó küszöbén táblákkal a kezében. Andrew Lincoln saját maga kérte, hogy ő írhassa meg a feliratokat, mert szerinte „tök jó” a kézírása.