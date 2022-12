Túl élethűre sikerült a jelenet, a valóságban is lángra kapott a Reszkessetek betörők! színésze

Sokaknak bizonyára hihetetlen, hogy a Reszkessetek betörők! második része idén már harmincéves. Hollywood gyakorta készít olyan folytatásokat, melyekről sok rajongó legszívesebben megfeledkezne, azonban a karácsonyi klasszikus második felvonása épp olyan sikeres lett, mint az első rész.

Joe Pesci talks about possible return for a ‘HOME ALONE’ sequel:

“While you never say never, I think it would be difficult to replicate not only the success, but the innocence of the originals.”

(Via: https://t.co/KLrckQWnQW) pic.twitter.com/A24GGOzzeR

