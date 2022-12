Szinte hipnotikus látványt nyújt a kisváros legkarácsonyibb látványossága

Nicholas Martin idén 3000 csillogó karácsonyi fénnyel díszít a Mini Cooperét, mert ezzel is szeretne örömteli pillanatokat szerezni a városában élő embereknek, és nem mellesleg azt reméli, sikerül 10 ezer fontot gyűjtenie jótékonysági célokra – írja a Mirror.

A 33 éves Martin immáron ötödik éve dekorálja ki az autóját, amit ezúttal is egy alkalmazások által remekművé komponált elemes fényfüzérekkel tesz egyedivé – számolt be róla a Berkshire Live.

.@KayBurley meets Nicholas Martin who has decorated his @MINI with 3,000 lights which he hopes will bring "joy to people" whilst raising nearly £20,000 for charity. #KayBurley https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kKlGCUNEAu

