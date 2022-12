Martha Stewart otthona olyan, akár egy karácsonyi mesevilág

A tévés háziasszony, aki haladva a korral ma már Instagram influenszerként is remekül teljesít, 16 precízen dekorált fenyővel várja az ünnepeket.

Ha bárkitől kérhetnénk tanácsot a designszakmában az ünnepi dekorációval kapcsolatban, a lista élén minden bizonnyal Martha Stewart, az amerikaiak híres tévés háziasszonya lenne. A fadíszítési tippektől kezdve az elegáns és ünnepi lakomák összeállításáig, kevés olyan ember van a földön, aki olyan kreatív szemmel, szervezőkészséggel és elszántsággal ugrik neki a feladatnak, mint ő.

Martha bizony minden ünnepet nagyon komolyan vesz, ez azt is jelenti, hogy karácsonykor akár a Mikulás műhelyét is képes az otthonába varázsolni, sőt, még ennél is többet!

Mint az Architectural Digestnek adott interjújából kiderült, általában 15-16 fát díszít fel az ünnepek alkalmával, talán a karácsony nem hivatalos királynőjét, Mariah Careyt is lekörözve ezzel.

„Három házam van, amelyet karácsonyra teljesen feldíszítünk. Az egyik lesz a süteményház, a másik a desszertház, a harmadik pedig a főételház. Az emberek vándorolnak egyik helyről a másikra, és minden szépen fel van díszítve. Még az istálló is, be lehet menni és meglátogatni a lovakat.”

Martha kertjében természetesen egymás után sorakoznak a szebbnél szebb fenyőfák, otthonában azonban műfenyőkewt állít. Mint mondta, imádja a fényfüzéreket, világító fenyőkből pedig van, hogy négyet is elhelyez egy-egy szobában. Ezen kívül egy ablakból sem hiányozhat a friss fenyőkoszorú, ahogyan a világítás sem.

Ami pedig a színvilágot illeti, Marthának nem kell sokat gondolkodnia, annyi fenyőt dekorál, hogy a kedvenc színei mind helyet kapnak valamelyik szoba fenyőjén. Az egyik szoba zöld lesz, egy ásik rózsaszín, de az ezüst, az arany, és ezek kombinációi is felkerülnek majd.

A tévés ezúttal istállója mézeskalácsból elkészített kicsinyített mását is elkészítette, mely az idei dekorációjának éke lesz.

