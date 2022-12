Mariah Carey ikrei minden karácsonykor a Télapu című filmben érezhetik magukat

Az énekesnő olyan meglepetéssel készül gyerekei számára karácsonykor, amihez foghatót más csak a filmekben lát.

Mariah Carey komolyan veszi a karácsony királynője címet, még akkor is, ha hivatalosan elutasították védjegyi kérelmét. Az “All I Want for Christmas Is You” című dal énekesnője a W magazinnak adott interjújában elárulta, hogyan ikrei, Moroccan és Monroe számára minden évben igyekszik extrán különlegessé tenni az ünnepeket.

Carey számára a karácsonyi a legnagyobb dobás, hiszen ünnepi slágerének rengeteget köszönhet. A boltok az ünnepek alatt unásig játsszák, immáron 29. éve, de amennyien utálják, épp annyian rajonganak érte.

Még így is Mariah “All I Want For Christmas Is You” című karácsonyi dalára kattintanak szinte minden évben a legtöbben a Youtube-on decemberben, és nem csak Amerikában, hanem világszerte is.

Valljuk be, ezzel meg is ütötte a lottófőnyereményt, hiszen az énekesnő elképesztő összeget keres a mai napig a dallal, ez évente az 500 ezer fontot is elérheti (204 millió forintot). Így tehát Mariah megadja a módját a karácsonynak, gyerekei számára a meséket is valóra váltja.

“Megteremtem a saját karácsonyi hagyományaimat. Úgy értem, hozzánk tényleg minden évben ellátogat a Télapó. Eljön a rénszarvasaival. Nem túlzok, ez az igazság”

– mesélte Carrey, aki nem született jómódú családba, így gyerekeinek igyekszik mindent megadni, ami számára nem adatott meg.

„Ezért akarom, hogy a gyerekeimnek mindenük meglegyen, ami csak lehet. Azt akarom, hogy képesek legyenek megérteni, hogy bármi lehet belőlük!”

