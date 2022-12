Mi az? Mindenki utálja, mégis 138 milliót hoz évente

Mariah Carey új Billboard-rekordot döntött, miután az All I Want For Christmas Is You ismét az első helyen végzett.

Amennyien szeretik, éppen annyian utálják, a díva karácsonyi klasszikusa, az All I Want for Christmas Is You ismét az első helyen áll a Billboard Hot 100-as listáján, ezzel az énekes-dalszerző újabb rekordot döntött meg. Az 1994-es dal immár a kilencedik hete áll az első helyen a Hot 100-as lista élén, és ezzel az első olyan dal lett, amely négy különböző évben is az első helyen volt. Először 2019-ben, majd 2020-ban is vezette a Hot 100-as listát. Visszatért 2021-ben, és most 2022-ben is! New York, 2018. január 1.

Mariah Carey amerikai énekesnő fellép az új év beköszöntét ünneplő műsorban a New York-i Times Square-en szilveszter éjszaka, 2018. január 1-jén. (MTI/EPA/Alba Vigaray) Megjelenése óta a kislemezből 16 millió példány fogyott, címadó slágere pedig minden idők 11. legkelendőbb dala. Bár azt sokan nem is tudják, hogy Mariah elképesztő összeget keres a mai napig a dallal, idén egészen pontosan 376 ezer fontot (közel 134 millió forintot). Igen, egyetlen dallal! Mintha minden évben megnyerné a lottót. Hát ennyit ér, ha egy igazi örökzöldet sikerül összehoznia egy énekesnek.