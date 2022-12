Felismeri? Ő volt egykor a Szex és New York szépfiúja

Jason Lewis a sorozat óta szinte semmit sem változott.

Smith Jerrodot senkinek sem kell bemutatni, aki valaha is nézte a Szex és New Yorkot, és mely karakter világhírűvé tette Jason Lewist és tökéletes felsőtestét, amit rendszeresen meg is mutatott a szériában.

Hogy mindenki egykori karakteréről azonosítja, bevallottan nem zavarja a színészt, aki a Kim Cattrall által megformált Samantha Jones szerelmét alakította. A mai napig is dicsérően fogalmaz az HBO szériájáról, amiből azóta két mozifilm is készült, nem is beszélve az És egyszer csak… címen futó folytatásról, melynek második évadát szeptemberben kezdték el forgatni.

Akik azonban arra számítanak, hogy a színész esetleg a legújabb részekben feltűnik kedvenc New York-i barátnőink mellett, azoknak csalódást kell okoznunk, Smith karakterének ugyanis nem jut szerep, ahogy a partnerét alakító Cattrallnak sem, aki maga döntött úgy, hogy nem kér a lehetőségből.

Az 51 éves színész egyébként nem tűnt el a képernyőkről, szeptemberben ugyanis feltűnt a Dancing With The Stars 31. évadában, melyre menyasszonya beszélte rá. Jason eredetileg nemet akar mondani a felkérésre, mert a reality műsorok sosem tartoztak az érdeklődési körébe, de amikor megnézett belőle egy részt rájött, hogy mennyire előítéletes volt a műsorral.

Jason sajnos nem mutathatta be, mi rejtőzhet még benne a táncparketten, ugyanis az első élő adásban őt ejtette ki a zsűri.

Jason 2018 óta nem szerepelt új produkcióban, idén azonban leforgatta a Restaveks című új filmjét, melyet jövőre mutatnak be. A színész és menyasszonya Liz Godwin hét éve alkotnak egy párt, eljegyezésükre 2020 februárjában került sor, az esküvő azonban még várat magára.