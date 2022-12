Margot Robbie és Brad Pitt korhatáros moziját mindenki látni akarja

Díjeső hullhat a Babylonra.

Öt Arany Glóbuszra jelölték a Babylon című gigantikus filmeposzt – több mint háromórás időtartamával, a nagyszabású történettel és a ritkán látott sztárparádéval igazán rászolgál erre az elnevezésre –, míg a Critics Choise Award versenyében kilenc jelöléssel szerepel. Utóbbiról azt tartják, hogy megjósolja az Oscar-jelöléseket, iparági berkekben mindenesetre úgy vélekednek, hogy a film legalább öt kategóriában indulhat az aranyszobrocskáért.

Aki látta a filmet, és tudja, hogyan készül egy mozi, azt mondja, a Babylon kész csoda a maga nemében mind koncepcióját, mind kivitelezését tekintve. Nem túlzás ezt állítani, hiszen már az is kész csoda, hogy a produkció összejött. Ilyen hosszú, ilyen drága, ráadásul a felnőtt közönséget megcélzó filmet a nagy stúdiók eleinte nem akartak bevállalni, hiába cseng igen jól az Oscar-díjas, a forgatókönyvet is jegyző Damien Chazelle rendező neve (Kaliforniai álom). Maga Chazelle is elismeri, ha nem sikerül két nagy sztárt bevonzani, talán kútba esik a projekt. Szerencsére Brad Pitt és Margot Robbie elkötelezték magukat a Babylon mellett, és két ilyen húzónévvel már elindulhatott a produkció.

A film a húszas évek Hollywoodjába kalauzol, amikor a mozi éppen áttérni a készül a hangosfilmre, ami megpecsételi a némafilm-sztárok sorsát. Chazelle a fő hangsúlyt arra helyezi, hogy megmutassa a korszak őrületét, ahogyan még senki nem tette: miközben lázasan épül az a Hollywood, amelyet ma is ismerünk, mindenki, aki csak él és mozog, a kokain, a szex és a zene mámorában tombol.

Ez az alkotói cél komoly kihívást jelentetett Margot Robbie számára. Olyan színésznőt alakít, aki be akar törni az álomgyárba, és erre azért van nagy esélye, mert ő tud a legőrültebb lenni az őrültek között. Robbie először azt hitte, nem lesz nehéz hoznia egy ilyen karaktert, mert még nem tudta, mit szeretne a rendező.

„Rögtön az első nap, az első felvételnél teljesen beleadtam mindent, ahogy szoktam, erre odajött Chazelle, és azt mondta, klassz voltál, de ennél sokkal több kell. Mire én: anyám, nem tudom, ehhez van-e bennem még elég kakaó. Imádtam Nellie karakterét, de a forgatás végére teljesen kifacsart belőlem mindent”

– mesélte a színésznő az IndyWire-nek.

Talán mondani sem kell, hogy a jóslatok szerint Robbie lesz az egyik sztár, aki a Babylonnak köszönhetően Oscarral távozik majd a gáláról. Kétszer már jelölték – Én, Tonya, Botrány –, most valószínűleg össze is jön majd neki.