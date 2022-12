Ben Affleck is mikrofont ragadott Jennifer Lopez kedvéért

Egy duett eléneklésével dobta fel a hangulatot Jennifer Lopez és Ben Affleck múlt hétvégén azon a karácsonyi bulin, amelynek ők voltak a szervezői.

Ben Affleck rajong újdonsült feleségéért, erre pedig mi is lehetne jobb bizonyíték, minthogy csatlakozva Jenhez, együtt adták elő John Legend By Christmas Eve című dalát adta elő zongorakíséret mellett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🌹 BenAffleck & JenniferLopez🌹 (@jlopezbenaffleck) által megosztott bejegyzés

Jennifer Lopez később férje nélkül is néhány számot, többek közt az It’s The Most Wonderful Time Of The Year című nótát és a Jingle Bells egy jazzes feldolgozását is meghallgathatta tőle a közönség.

A nagyszabású partin több más híresség is részt vett, így például Vanessa Hudgens, Doja Cat és Jane Fonda is a vendégek között volt.

Ben Afflecknek és Jennifer Lopeznek a karácsonyon kívül is van oka az ünneplése mostanában: a színész és az énekesnő, akik 2002 és 2004 között már egy párt alkottak, 20 évvel megismerkedésük után, 2021 áprilisában jöttek össze újra. Idén áprilisban jelentették be az eljegyzésüket, júliusban pedig Las Vegasban össze is házasodtak.