A mai napig rejtély, ki juttatta kórházba a Titanic teljes stábját

1996. augusztus 9-én, a Titanic forgatásán, az új-skóciai Halifaxban kagylóleves volt a vacsora, amely mint később kiderült, PCP-vel (a PCP egy erős fájdalomcsillapító hallucinogén hatással, a köznyelveben angyalporként terjedt el) volt megspékelve. Az étel annyira finom volt, hogy egyesek három-négyszer is repetáztak, nem sejtve a következményeket.

'Titanic' crew recalls the night they got drugged with PCP in spiked chowder https://t.co/HakGc44vs7 pic.twitter.com/b0q1GQrBZV

— New York Post (@nypost) December 20, 2022