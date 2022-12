Brad Pitt már tudja, kit csókol meg szilveszter éjjel

Úgy hírlik, a jóképű színész lecsapott egy hollywoodi exfeleségre.

Brad Pitt és a Vámpírnaplók sztárjának, Paul Wesley-nek a volt neje állítólag egy csókkal köszöntik majd éjfélkor a 2023-as évet.

Brad Pitt, Ines de Ramon plan to spend New Year's Eve together: report https://t.co/IRB6umMayY pic.twitter.com/1gkVXxaQ42 — Page Six (@PageSix) December 17, 2022

Egy forrás elárulta, hogy a színész és Ines de Ramon közösen töltik majd a szilvesztert.

„Ines és Brad nagyon kedvelik egymást, jól érzik magukat a másik társaságában. Egyre komolyabbnak látszik a kettejük románca.”

Brad Pitt and Ines de Ramon Plan on Spending New Year's Eve Together: They're 'Happy': Sources https://t.co/rUgLynWXBa — People (@people) December 16, 2022

Az 58 éves Bradet november közepén látták először együtt a 29 éves nővel Bono Los Angeles-i koncertjén. A friss gerlepár egy közös barátjukon keresztül ismerkedett meg és a forrás elárulta, hogy a Bullet Train sztárja „nagyon belezúgott” a 29 éves nőbe.

Bradet és Inest a héten ismét együtt látták a színész új filmje, a Babylon premierjének afterpartiján, ahol meghitten ölelkeztek.

Ines és Paul Wesley idén szeptemberben jelentették be szakításukat. Az 58 éves színészt több nővel is szóba hozták, miután elvált Angelina Jolie-tól, de ez az első alkalom, hogy a sztárt nyilvánosan is elcsípték randi közben.