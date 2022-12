Már 25 éve mindneki tudni akarja, itt a válasz a Titanic örök kérdésére

1997 december 19-én mutaták be a mozikban a Titanic című filmet, melyben a Leonardo DiCaprio által alakított Jack sorsával sok rajongó nem ért egyet.

Éppen ma 25 éve, hogy mozikba került James Cameron klasszikusa, ami 11 Oscar-díjat kapott. A Titanic szerencsétlensége számos írót, fogatókönyvírót és rendezőt is, az egyik leghíresebb alkotás pedig az 1997 december 19-én bemutatott Titanic című film.

A Titanicon játszódó jeleneteket 1996 szeptemberében kezdték forgatni a Fox vadonatúj stúdiójában. A hajó tatfedélzetét külön is megépítették, és különleges forgópántok segítségével pár másodperc alatt függőleges helyzetbe tudták fordítani.

Senki számára nem volt könnyű feladat a forgatás, eredetileg 138 naposra tervezték, de végül 160 napig tartott. A stáb nagyon sok tagja megfázott, influenzás lett vagy húgyúti fertőzést kapott, miután órákat töltöttek a hideg vízben (A Rose-t játszó Kate Winslet sem volt kivétel). Sokan ott is hagyták a forgatást, három kaszkadőr pedig csonttörést szenvedett.

James Cameron, a film rendezője soha nem kért elnézést azért, amiért úgy kezelte a stábját, mintha egy hadseregnek parancsolna feltétlen engedelmességet várva, de annyit elismert, hogy „sokat követelek, és természetesen sokat követelek a stábtól is. A hatalmas logisztikára, az emberek biztonságára és az ezernyi egyéb dologra csak ilyen katonás stílusban lehet kellőképpen odafigyelni. Úgy gondolom, korrekt és szigorú metodikára van szükség ahhoz, hogy ennyi embert kézben lehessen tartani”.

Kate Winslet egyébként miután majdnem vízbe fulladt, influenzás lett és egy csont elrepedt a könyökében, kijelentette, hogy soha többé nem hajlandó James Cameronnal dolgozni, „hacsak nem keres vele nagyon-nagyon sok pénzt”.

Nemcsak a film, hanem az alkotáshoz készített zenék is óriási sikert arattak. James Horner filmzeneszerző műve minden idők legnagyobb példányszámban eladott filmzenealbuma lett.

Ennek ellenére a My Heart Will Go On című dalt James Horner és Wilbur Jennings titokban írták, mivel Cameron eredetileg nem akart betétdalt a filmjéhez. Horner azonban felkereste Céline Diont, aki beleegyezett egy demó rögzítésébe.

Horner várt a dal bemutatásával, mígnem egy napon, mikor találkozott a rendezővel, és kellően jó hangulatúnak találta hozzá, háttérzeneként betette. A rendező rá is kérdezett, mi szól, mire Horner elárulta neki titkát. Később Cameron, miután többször is végighallgatta, úgy döntött, áldását adja rá, de kissé aggódott, nehogy a dal miatt azzal vádolják, hogy „a film végére túlságosan kommersz irányba hajlik”. Viszont Céline Dionnal turnéja miatt nem sikerült időben újra egyeztetni, ezért a filmben a demóváltozat szólalt meg.

Idén végre a Titanic örök kérdésére is megkaptuk a választ

Bár a kivitelezést a díjeső is elismerte, a rajongók öröme sosem volt teljes, hiszen a főszereplők románca tragikus véget ért. A Titanic egyik legjelentőségteljesebb pillanata volt, amikor főszereplőnk, a Leonardo DiCaprio által alakított Jack feláldozza magát, hogy megmentse szerelmét Rose-t, akit Kate Winset játszott.

A rajongók a Titanic premiere óta vitatkoznak arról, hogy Jack vajon elférhetett-e volna a jeges óceánban lebegő ajtólapon Rose mellett?

Az éveken át tartó vita végére James Cameron tudományos kísérlettel tett pontot:

„Tudományos kísérletet végeztünk, hogy ezt az egész vitát végleg lezárjuk” – mondta Cameron egy interjúban, melyben az új Avatar filmről is beszélt. „Alapos elemzést végeztünk, amelyben segédkezett egy olyan szakértő is, aki a hipotermiára specializálódott. Az erről készült kutatásról készítünk egy különkiadást, ami várhatóan februárban jelenik meg.

Két kaszkadőrre – akiknek a testtömege pontosan megegyezett Kate és Leo akkori súlyával – szenzorokat helyeztünk, és a jeges vízben több módszerrel is teszteltük, hogy volt-e bármilyen esély is arra, hogy mindketten túléljék, de az eredmények ezt kizárták. Csak egyikük maradhatott életben”

– fogalmazott az Oscar-díjas filmrendező.

„Jacknek meg kellett halnia. Ez egy film a szerelemről, az áldozathozatalról és a halandóságról Talán 25 év múlva már nem kell ezzel foglalkoznom”

– tette hozzá nevetve.