Így még sosem láthattuk Katalin hercegnét, őt is elragadta a karácsonyi hangulat

A walesi hercegné maga volt a megtestesült báj fenyőfadíszítés közben.

Felkerültek az utolsó díszek is Katalin hercegnéék karácsyfájára, méghozzá a Royal Carols: Together at Christmas koncertje alkalmából, amit második alkalommal rendeznek meg.

Final touches ahead of the #TogetherAtChristmas Carol Service tomorrow 🎄 pic.twitter.com/mixjI8d5TD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 14, 2022

A néhány másodperces kedvcsináló főszereplője nem más volt, mint Wales hercegnéje, aki karácsonyi pulóverben, hatalmas mosollyal az arcán végezte el az utolsó simításokat a karácsonyfán.

Kate Middleton Adds 'Final Touches' to Christmas Tree Before Her Second Annual Holiday Concert https://t.co/v00ZgdvJPT — People (@people) December 14, 2022

Az ünnepi koncerten nem csak Katalin, de Vilmos herceg, III. Károly király, Kamilla királyné és a család több tagja is részt vesz. Tavaly a walesi hercegné egy zongora játékkal kedveskedett a nézőknek, mialatt Vilmos egy kedves karácsonyi történetet olvasott fel.

Katalin 2021-ben adott először karácsonyi koncertet a Westminster-apátságban, hogy így tisztelegjen azon személyek és szervezetek munkája előtt szerte Nagy-Britanniában, akik a COVID-19 világjárvány idején támogatták közösségeiket.

A hercegi család a napokban tette közzé a már hagyománynak számító karácsonyi képeslapját is. A fotón tündéri három gyermekük, a 9 éves György, a 7 éves Sarolta és a 4 éves Lajos is ott mosolygott szüleik körében.

Kapcsolódó tartalom