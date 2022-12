A Supermantől megfosztott Henry Cavill visszautasíthatatlan vigaszdíjat kapott

Filmre viszi az Amazon a Warhammer 40 000 világhírű fantasy játékot; az amerikai óriásvállalat tartalomért felelős részlege pénteken megegyezett a Games Workshop Group (GWG) brit játékfejlesztővel.

A megállapodás, amelynek pénzügyi részleteit a GWG nem hozta nyilvánosságra, megerősíti az Amazon törekvését, hogy streamingszolgáltatásával felvegye a versenyt a rivális szolgáltatókkal, úgymint az HBO Max és a Netflix.

Henry Cavill set to star and executive produce a Warhammer 40000 TV series for Amazon https://t.co/bAMnI64OcR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2022

A Warhammer 40 000 megfilmesítésének ötlete közvetlenül az után került szóba a cégnél, miután szeptemberben bemutatták a J.R.R. Tolkien A gyűrűk ura című regényéből merítő, A hatalom gyűrűi című filmsorozatot.

A brit játékfejlesztő cég elmondása alapján az Amazon filmet és televíziós sorozatot is tervez készíteni az egykor társasjátékként induló fantasy történetből. Azt is hozzátették, hogy a kapcsolódó termékek értékesítési jogait is átadták az amerikai cégnek.

Sajtójelentések szerint a főszereplő Henry Cavill lesz.