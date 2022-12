A 270 kilós Brendan Fraser mindenkit megríkat

Brendan Fraser olyan nagysikerű produkcióknak köszönheti a hírnevét, mint A múmia-filmek, vagy Az őserdő hőse. Karrierje azonban évekig parkolópályán pihent, hogy aztán egy olyan műben mutassa meg, hogy még igenis számít a neve és a tehetsége Hollywoodban, mint az Darren Aronofsky rendezte The Whale, vagy A bálna.

Alakításába minden néző szíve belesajdul, nem hiába tartják a következő Oscar-díjátadó egyik legnagyobb esélyesének. A bálna 2023. február 16-án debütál a hazai mozikban, az első előzetes pedig semmi kétséget nem hagy a felől, hogy egy remekbeszabott és felejthetetlen drámát kapunk, amit Hollywood elfelejtett szívtiprója egymaga cipel el a hátán.

Just watched #TheWhale and Brendan Fraser undeniably deserves an Oscar and all the love in the world. He gives an absolute gut wrenching performance that really carries the film. This is a hard watch but one that is sure to move you. pic.twitter.com/oiAVsUQMAv

— Matt Ramos (@therealsupes) December 10, 2022