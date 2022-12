Önkezével vetett véget életének a népszerű műsor sztárja

Szomorú részletek derültek ki a kedden elhunyt táncos, színész és DJ, Stephen „tWitch” Boss halálának körülményeivel kapcsolatban. A legújabb hírek szerint a 40 esztendős férfi önkezével vetett véget életének.

Stephen Boss holttestét kedden találták meg egy Los Angeles Encino városnegyedében lévő motel egyik szobájában. A People magazin szerint öngyilkosság történt, a férfi főbe lőtte magát egy fegyverrel. A lap értesülését a helyi hatóságok is megerősítették.

A tragédia nyomán Boss felesége, Allison Holker Boss is közleményt adott ki: „Fájó szívvel vagyok kénytelen megosztani veletek, hogy a férjem, Stephen itt hagyott bennünket. Bárhová lépett is be, azonnal sokkal jobb lett a hangulat, a fénye beragyogott mindent” – fogalmazott Boss özvegye, aki így folytatta elhunyt férjét méltató bejegyzését: „Mindennél többre értékelte a családját, a barátait és a közösségét, amelynek tagja volt, viselkedésével, szeretetével példát mutatott nekünk. Ő volt a családunk legfőbb támasza, a lehető legjobb férj és apa, a rajongói számára pedig igazi példakép” – írta Allison, aki posztja zárásaként férjének üzent: „Stephen, szeretünk, hiányzol, és az utolsó táncot mindig neked tartogatom.”

Bosst felesége mellett három gyermeke, a 3 éves Zaia, a 6 éves Maddox és a 14 éves Weslie gyászolja.

Stephen Bosst műsorvezetőként, DJ-ként és táncosként is ismerhették a nézők. Számos filmben és sorozatban szerepelt, a Step Up-filmek mellett például a Hajlakkban táncolt, de vendégszerepelt a Dr. Csontban, a Modern családban vagy a Szellemirtókban is.

Feleségével együtt vezette a Disney’s Fairy Tale Weddings című műsort, ő volt a The Ellen DeGeneres Show DJ-je, a So You Think You Can Dance című táncos tehetségkutatóban pedig másodikként zárt még 2008-ban.

Ellen DeGeneres így búcsúztt tőle:

“Összetört a szívem, tWitch egy igazán szeretetreméltó ember volt, akit a családom tagjának tekintettem és teljes szívemből szerettem. Hiányozni fog!”