Michael Douglas fia az apja 34 évvel ezelőtti kiadása

A 78 éves Michael Douglas ritkán posztol a közösségi médiában, de a hét elején kivételt tett, hogy felköszöntse elsőszülöttjét, Cameront a születésnapja alkalmából. A szívhez szóló üzenethez egy fotó is dukált, amin apa és fia akár ikrek is lehetnének.

A posztot azonnal ellepték a kommentek, amelyek egytől egyig arról szólnak, mennyire hasonlít Cameron híres édesapjára.

Michael Douglas and wife Catherine Zeta-Jones wished Cameron a Happy Birthday on his 44th lap around the sun. https://t.co/qHKpt6MF1s

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) December 14, 2022