Meryl Streep és Tom Hanks után Eddie Murphy is megkapja a díjat

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete (HFPA) a Cecil B. DeMille-díjat adja át a 61 éves Murpynek. A filmsztár olyan produkciókkal lett népszerű világszerte, mint a Beverly Hill-i zsaru, a 48 óra, a Bölcsek kövére vagy a Dreamgirls.

Honoring an entertainment career that spans five decades, Eddie Murphy will receive the Cecil B. DeMille Award at this year’s #GoldenGlobes!

Tune-in Tuesday, January 10 at 8pm ET / 5pm PT on @nbc and @peacock 🏆 pic.twitter.com/bNromwJlwz

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 14, 2022