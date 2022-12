Évek óta nem mutatkozott, Tom Hanks 26 éves fia is megjelent a kamerák előtt

Tom Hanks négy gyermek büszke édesapja, Colin és Elizabeth a színész korábbi házasságából született, mindketten apjuk nyomdokaiba lépve a színészi szakmát választották. Hanks 1988-ban házasodott újra Rita Wilson színésznővel, kapcsolatukból született Chat és Truman. Mindketten a filmiparban vetették meg a lábukat, Chat a kamerák előtt, Truman pedig mögötte.

Éppen ezért olyan különleges, hogy Truman, aki ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, elkísérte szüleit A férfi, akit Ottónak hívnak stockholmi premierjére a vörös szőnyegre.

