Bruce Willis családja összefogott a nagybeteg színészért

Bruce Willis exfelesége, Demi Moore már igazán érzi az ünnepek közeledtét, aminek apropóján igyekeznek minél több időt együtt tölteni az afáziával diagnosztizált színésszel, akinek szellemi képességei rohamos romlásnak indultak.

– írta az Instagramra feltöltött fotók mellé a Ghost 50 éves sztárja, akinek három gyermeke, a 34 éves Rumer, a 31 éves Scout és a 28 éves Tallulah született Willistől.

A családi képekről a színész új családja sem hiányozhatott. Willis 2009-ben vette feleségül Emma Hemminget, akitől további két lánya született, a 10 éves Mabel és a 8 éves Evelyn.

Demi Moore and ex Bruce Willis pose with his wife, kids in holiday photo https://t.co/kf8BMwlw8Q pic.twitter.com/OnlU03S4xB

— Page Six (@PageSix) December 13, 2022