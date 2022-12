Őszintén mesélt megégett arcáról a műsorvezető

A népszerű 72 éves műsorvezető most először kendőzetlenül vallott megégett arcáról. Leno november 13-án került kórházba. Tíz napot töltött egy égési sérülésekre specializálódott központban, ahol két helyre állító műtéten is átesett.

Jay Leno is opening up about his burn accident in a column for the Wall Street Journalhttps://t.co/vBCfESwFB8

— JustJared.com (@JustJared) December 12, 2022