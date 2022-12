Mariah Carey-nek kihívója akadt, kislánya énekelte le a színpadról

Nem esett messze az alma a fájától, az már egyszer biztos!

Mariah Carey 11 éves lánya, Monroe bebizonyította, hogy máris anyukája nyomdokaiba lépett, amikor csatlakozott hozzá a színpadon, hogy elénekeljék első közös duettjüket.

mariah carey just brought her daughter monroe out on stage for a duet 😭😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/UAZVR5ZWqC — adam mcintyre (@theadammcintyre) December 10, 2022

Az 52 éves popsztár és kislánya az énekesnő Merry Christmas to All című műsorában lépett fel együtt, ahol az Away in a Manger című dalt énekelték.

„Tizenegy évvel ezelőtt kaptam a legnagyobb ajándékot. Ő itt az én kislányom és ez az első duettünk”

– mondta a Grammy-díjas énekesnő a közönségnek.

Mariah Carey twins with mini-me daughter Monroe for first Christmas duet https://t.co/F4zuFtKI87 pic.twitter.com/ln7mT0XyVY — Page Six (@PageSix) December 11, 2022

A karácsony „nem hivatalos királynője” egy ékkövekkel díszített ruhát és egy tüllszoknyát viselt, amelyet egy tiarával párosított, míg Monroe egy tütüszerű szoknyát és egy csillogó, fehér buggyos felsőt vett fel.

Az énekesnőnek 2011-ben születtek meg az ikrei, Monroe és Moroccan, korábbi férjétől, Nick Cannontól.