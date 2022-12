Cher hosszas betegség után elvesztette édesanyját

A 76 éves énekesnő három hónappal ezelőtt osztotta meg rajongóival a diagnózist.

96 éves korában elhunyt Cher édesanyja, Georgia Holt, miután több hónapig küzdött a betegséggel. Az énekesnő vasárnap reggel erősítette meg a szomorú hírt Twitteren: „anya meghalt”.

Georgia Holt, actress, singer and Cher's mother, dead at 96 https://t.co/5XLw3cbhhl — ABC News (@abcnews) December 12, 2022

Cher három hónappal ezelőtt jelentette be, hogy édesanyja tüdőgyulladással került kórházba. Később a legendás énekesnő elárulta, hogy javult az állapota.

Kapcsolódó tartalom

Georgia Holt, modell és énekesnő 1926-ba született, édesanyja Lynda mindössze 13 éves volt, amikor világra hozta.

Miután Los Angelesbe költözött, számos filmes és televíziós szerepet kapott olyan ikonikus műsorokban, mint a The Adventures of Ozzie and Harriet vagy az I Love

Lucy. A 80-as években még egy albumot is felvett Honky Tonk Woman címmel, de az csak 2013-ban jelent meg.