Az „élni, és élni hagyni” elvet követi Wolf Kati

Nagy, összetartó családja van Wolf Katinak. Szülei példaként állnak előtte, akiktől – sok minden más mellett – megtanulta, hogyan lehet békében élni.

Milyen mintákat követünk, másolunk az életünk során, milyen tudatos, vagy tudattalan döntés húzódik meg egy-egy választásunk mögött? Ezt a témát járta körbe a Családi körben Pindroch Csaba vendégeivel, Wolf Kati énekesnővel és Harmat László pszichológussal. A szakértő beszélt arról, mi befolyásolja párválasztásunkat, hiszen gyakori, hogy társunk valamilyen módon hasonlít közeli hozzátartozónkra.

Ezzel kapcsolatban tért ki Wolf Kati arra, hogy ő is lemásolta szüleit, baráti kör tekintetében. “Az övékében tapasztalt értékek szerint alakítottam ki én is a baráti körömet, mind összetételében, mind például, ami a nagyszülőkhöz, barátokhoz, szomszédokhoz való hozzáállásukat illeti. Biztos, hogy a párválasztásban is működnek ezek a minták, de szerintem sokkal előbb visszaköszönnek már abban a közösségben, amit kialakítasz magad köré” – árulta el az előadóművész a Családi körben.

Wolf Kati beszélt még fantasztikus gyerekkoráról, testvéreiről és nagy, összetartó családjáról. „Hárman vagyunk testvérek, a szüleim mégis meg tudták valósítani, hogy megéljék azt, ami fontos számukra az életükben, akár egyénileg, akár közösen. Mindezt úgy, hogy ugyanezt mindenki másnak is megengedték. Élni, és élni hagyni, szerintem így lehet békében élni”– fejtette ki az énekesnő.

A Családi kör adása, amelyből az is kiderül, egyesek miért követnek olyan mintákat, amelyekről maguk is tudják, hogy nem jók, ide kattintva nézhető újra.

December 18-án rendhagyó időpontban jelentkezik a Családi kör. A közmédia karitatív Jónak lenni jó! akciójához kapcsolódó egész napos műsorfolyam miatt vasárnap 22:30-tól láthatják a Családi kört. Az évzáró epizódban Pindroch Csabához ismét csatlakozik felesége, Verebes Linda, vendégeikkel – Szandival és Bogdán Csabával – a családi egység és egyensúly fontosságáról beszélnek.