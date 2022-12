Aggasztó hírek érkeztek a gyógyíthatatlan beteg Celine Dionról

A rajongók aggódnak, miután egy közeli forrás újabb részleteket osztott meg az énekesnő állapotáról.

A dívánál súlyos betegséget diagnosztizáltak, melynek tünetei már évek óta kínozták. Egymillió emberből egyet érint az a ritka betegség, amelyikkel most a kanadai énekesnőt diagnosztozálták. Az 54 éves Dion könnyek között jelentette be közösségi oldalán, hogy stiff-person szindrómája van, ami miatt lemondja európai turnéját, hogy megkaphassa a megfelelő kezeléseket.

Celine Dion insiders worry about who is 'looking after her' amidst health crisis https://t.co/zDVxZQAwvr pic.twitter.com/39fXb3YYxJ — Page Six (@PageSix) December 10, 2022

Az énekesnőhöz közeli források, most elárulták, hogy Celine koránt sem biztos, hogy még valaha visszatér a koncertezéshez, vagy egyáltalán a turnézáshoz.

„Már egy ideje találgatjuk, hogy a betegsége milyen kihatással lesz a karrierjére, de most már egyre biztosabbak vagyunk benne, hogy Celine nem fog visszatérni a színpadra.”

Dion, aki becslések szerint 470 millió dolláros vagyont halmozott fel az évek során, könnyek között jelentette be közösségi oldalán, hogy stiff-person szindrómája van, ami miatt lemondja európai turnéját, hogy megkaphassa a megfelelő kezeléseket.

„Olyan vagyok akár egy nyitott könyv, de addig nem akartam semmit mondani, amíg nem álltam rá készen. Nemrégiben diagnosztizáltak egy neurológiai betegséggel, ami nagyon ritka, és ez okozza azokat az izomgörcsöket, melyekkel küzdök. A betegség kihat a mindennapjaimra, nehézséget okoz a járásban, és a hangszalagjaim sem úgy működnek, ahogyan kellene. Megszakad a szívem, de így nem tudom februárban megkezdeni az európai turném.”

Kapcsolódó tartalom

Bár a kór gyógyíthatatlan, különféle terápiákkal lelassítható a betegség romlása, mely kezelések nélkül ágyhoz kötné a beteget. Celine szerint nagyszerű orvosi csapat segíti a betegséggel való küzdelmét, és rengeteg támogatást kap a gyermekeitől. Mint mondta, gyógytornásszal dolgozik mindennap, hogy visszanyerje az erejét és ismét színpadra állhasson, ami saját bevallása szerint is óriási küzdelem.

Celine hosszú idő óta küzdött a súlyos izomgörcsökkel, melyek miatt többször is el kellett halasztania fellépéseit. A díva áprilisban a Courage World Tour című koncertkörútjának több észak-amerikai előadását törölte, előtte pedig Las Vegas-i fellépéseit mondta le romló állapota miatt. A most lefújt európai turnét is eltolták már idénről 2023-ra, melynek keretében március 16-án Budapesten is koncertezett volna az énekesnő.